Diego Simeone, entrenador del Atlético, ha hablado con 'Directv Sports' en posiblemente su momento más delicado como técnico rojiblanco. Tras más de diez años en el banquillo de club, el equipo ha caído en Champions League en un grupo más que asequible en el que tampoco ha logrado entrar en la Europa League. A pesar de todo, el apoyo de la zona noble de la entidad es total.

El argentino, en palabras al citado medio, ha dejado un recado para un jugador, o varios jugadores, sin haber nombrado a nadie.

"Me sigue pasando. Hay chicos que se creen Maradona. Luego no les pones y se frustran. Después, cuando tienen que entrar, esa frustración sigue y no te hace rendir en tu mejor versión", afirmó.

Las miradas pueden ir dirigidas a varios futbolistas que ha tenido Simeone o que bien tiene actualmente en el Atlético. El Cholo, eso sí, no quiso dar un solo nombre.

Palabras para Rodrigo de Paul

A quien sí nombró de manera directa es a Rodrigo de Paul: "Tiene que demostrarle al club lo que hace con Argentina, que es fantástico".

"Aquí a veces lo hace muy bien; otras en las que tiene menos continuidad. Lo necesitamos, y sabe que vamos a exigir", afirma.

"A los cuatro años me decían que mi ciclo acabó"

Simeone también respondió a la pregunta sobre si existe, o si cree, en el llamado 'fin de ciclo': "El día que esto se apague me voy a un lado porque no sé dar la mitad. Es todo o nada".

"Si me tengo que guiar por eso, a los cuatro años ya me decían que mi ciclo estaba acabado", sentencia.