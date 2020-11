El ambiente en 'Can Barça' está enrarecido. Lo ocurrido durante el parón de selecciones, con las críticas del entorno de Antoine Griezmann a Leo Messi, unido a la situación de inestabilidad en el club durante este 2020 ('Barçagate, burofax, dimisión de Bartomeu...), ha provocado que Ronald Koeman haya explotado en rueda de prensa.

En su comparecencia ante los medios en las horas previas al encuentro que enfrentará al cuadro culé contra el Atlético de Madrid, el neerlandés ha cargado contra la prensa y contra los horarios de LaLiga.

Sobre el enfado que mostró Messi a su llegada a la Ciudad Condal, Koeman ha calificado de "falta de respeto" las preguntas sobre las declaraciones del entorno de Griezmann: "Puedo entender que Leo estuviera cabreado. Después de un viaje tan largo, que te pregunten por Antoine, creo que es falta de respeto. Entiendo que por vuestra parte es buscar una polémica, pero yo en el vestuario no he visto ninguna mala relación entre ellos dos. Si alguien ha dicho algo, creo que ha dejado a Griezmann como su cliente desde hace tres años, así que son chorradas".

De hecho, el técnico ha querido ir más allá hablando sobre la llegada de Messi: "Si a mí me pasa lo de Messi, con 15 horas de vuelo, teniendo que esperar al aterrizar... y fuera me encuentro toda la prensa... sería 'peligroso' "

Sobre el francés, el exentrenador de Holanda ha explicado: "No me preocupa porque lo veo concentrado, trabajando e intentando ayudar a ganar los partidos".

Por otro lado, Koeman ha dirigido una dura crítica hacia LaLiga, organismo presidido por Javier Tebas, debido a lo que él considera como una falta de organización de la misma al cuadrar los partidos de los equipos "grandes".

"Para los equipos grandes es un calendario muy apretado, no es bueno jugar tres partidos, uno amistoso. Yo entiendo a los seleccionadores, porque también lo he sido, pero nunca he arriesgado con ningún jugador. Todos los partidos los hemos jugado a las 21 horas, y esto no lo entiendo, no es una ayuda a un equipo grande que tiene que luchar y jugar cada tres días", ha apuntado el técnico culé,

"Entiendo en un Atlético-Barça, que todo el mundo quiere verlo, pero no los otros. Jugar a las nueve de la noche y luego el martes en Kiev a las 21 horas, no es ayudar a los equipos.- Hay que ayudar a los equipos grandes que juegan cada tres días y pensar en los jugadores", ha zanjado Koeman, al que se le veía visiblemente enfadado.