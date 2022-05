Eden Hazard se queda. Así lo ha confirmado Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa a la penúltima jornada liguera, donde el Real Madrid, que ya tiene LaLiga en su bolsillo, se enfrentará al Cádiz, a dos puntos por encima del de descenso.

"Con Hazard no he hablado del tema porque su plan es bastante claro, se queda con mucha motivación", mencionó el técnico del Real Madrid. Además, el entrenador italiano afirmó que, "a pesar de que no lo ha pasado bien en los últimos años, tiene ganas de demostrar todas sus cualidades que, por muchas razones, no ha sido capaz de demostrar".

Entre esas razones se encuentran las lesiones. En UEFA Champions League tan solo ha disputado tres partidos y, en liga, 17 de 36 partidos. Una gastroenteritis gripal, problemas musculares y una fisura de peroné le han mantenido alejado de los terrenos de juego durante gran parte de la temporada. Ya recuperado de la operación en la que se le retiró la placa que sujetaba este hueso, que le causaba dolor, puede disputar minutos contra el Cádiz.

"Creo que los tendrá", señaló Ancelotti, por lo que Hazard volverá al verde 85 días después. Además, el entrenador del Real Madrid fue preguntado por los periodistas sobre si el belga gozará de minutos a pesar de la posible llegada de Kylian Mbappé. "Creo que sí porque el Real Madrid tiene muchos partidos, hay cansancio y habrá rotaciones que no hemos hecho muchas este año", afirmó el italiano.

"Con una plantilla más completa puedes rotar más y puedes tener oportunidades que son complicadas en un gran equipo", sentenció Ancelotti, que continúa pensando que "no es importante la cantidad de los minutos sino la calidad". El contrato de Eden Hazard finaliza el 30 de junio de 2024 y, a pesar de los escasos minutos disputados hasta la fecha, será convocado con Bélgica para jugar, en junio, los partidos de la Liga de Naciones.