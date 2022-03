Llega la hora de la verdad en la Champions League. La hora del sorteo de cuartos de final. La hora de saber si se está entre los cuatro mejores o si, como sucedía hace no mucho con la selección de España, se tenía que conformar uno con ser 'tan solo' de los ocho grandes del Viejo Continente. Y cuidado, porque en esta ocasión, será un sorteo 'puro'.

¿Qué es un sorteo de Champions League 'puro'?

Uno sin cortapisas, sin trabas, sin diques y sin prohibiciones. Sin 'pero' alguno. Sin tener que ver de qué país es tal equipo, o si este u otro han jugado entre ellos en fase de grupos. Porque ahora será la mano inocente de turno quien decida. No hay más.

No hay normas. No hay reglas. No hay excepciones. Si se saca una bola y luego otra, ese será el emparejamiento de cuartos de final. Lo mismo dará que sean del mismo país. Lo mismo dará que hayan jugado entre ellos en la fase de grupos. Lo mismo dará eso que sí tenía relevancia en la anterior eliminatoria de octavos.

Eso que 'delimitaba' los enfrentamientos, porque no solo eran primeros contra segundos, o segundos contra primeros, sino que había que mirar el 'DNI' de los equipos en liza. Y también si ya habían medido fuerzas en fase de grupos

¿Qué quiere decir esto? Que si el bombo depara un Real Madrid - Atlético habrá un Real Madrid - Atlético en cuartos de final de Champions. Esto, en octavos, era imposible. Ahora, el hecho de que haya un enfrentamiento español, es altamente probable.

Al igual que el que pueda haber uno entre dos equipos ingleses. El motivo, que entre LaLiga y la Premier aportan hasta seis equipos de los ocho que estarán en el sorteo de Champions League. Por España, Real Madrid, Atlético y Villarreal; por Inglaterra, Manchester City, Liverpool y Chelsea, el actual campeón.

Se podrán medir entre ellos, y también podrán jugar entre ellos los dos equipos restantes. Bayern de Múnich y Benfica compartieron grupo, con el Barça, y ambos dejaron atrás a los culés para avanzar en la competición del Viejo Continente. Si la mano inocente así lo decide, jugarán entre ellos.

Y es que se acabaron las restricciones. Ahora llega el momento de la verdad. Toque el que toque es el que habrá tocado y al que habrá que derrotar para estar en semifinales. Para estar entre los cuatro mejores de la Champions League 2021-22.

Real Madrid, Atlético de Madrid y Villareal en el bombo de cuartos de final de la Champions League

El Real Madrid quiere una más. Los blancos superaron la fase de grupos, en la que estaba por ejemplo el Inter de Milán, para noquear al PSG en octavos en una gran remontada. Perdían por dos goles a falta de poco más de media hora. Benzema apareció, y anotó un 'hat trick'.

El Atlético quiere quitarse ese mal sabor de boca de 2014 y de 2016. Ambas veces cayeron ante el Real Madrid en la final. Una, en la prórroga; la otra, en los penaltis. Ahora han eliminado al Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el Villarreal vuelve a lo grande con el mal recuerdo del penalti de Juan Román Riquelme ante el Arsenal que les privó de jugar una final de Champions. Atrás queda la Juventus de Turín.

Horario y dónde ver el sorteo

El sorteo de los cuartos de Champions League será a las 12:00 hora peninsular española, una hora menos en Canarias, y se podrá seguir en directoEn TV, será 'Vamos' la encargada de emitirlo. Además, desde la web de la UEFA se podrá ver también en directo.