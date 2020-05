La Bundesliga ha reiniciado su actividad tras la crisis del coronavirus. El mundo del fútbol mira a Alemania para saciar sus ansias de ver y de disfrutar del deporte del balompié, pero habrá muchos que se hagan la eterna pregunta si no siguen mucho la competición: ¿De qué equipo soy?

Para responderla, Jon Worth ha creado en Twitter un simpático gráfico con preguntas y respuestas y así encontrar a nuestro equipo ideal de la Liga alemana, porque no todo es el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund.

So there's been no ⚽️ in Europe for weeks... But the 🇩🇪 #Bundesliga restarts today

But for those who've never followed it, how do you choose a team?

Diagrams, and explaining German things to non-Germans are my thing... so here's "How to choose a Bundesliga team" V2 pic.twitter.com/eZbHM92pEi