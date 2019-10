Tyrone Spong, campeón de boxeo de pesos pesados, se enfrenta a 23 cargos después de que su puma escapase de su domicilio. El felino fue encontrado el pasado 1 de enero vagando por los suburbios de Florida.

En Florida no es ilegal tener pumas, pero sí lo es que estén en malas condiciones. Entre los cargos a los que se enfrenta Spong, se encuentran permitir que el puma escape, no tener los permisos requeridos, tenerle en una jaula demasiado pequeña o no darle juguetes para entretenerle.

El Sun-Sentinel asegura que el puma se ha recuperado y se ha puesto en contacto con el púgil. "No sé nada al respecto", aseguraba. Cada uno de los cargos a los que se enfrenta podría suponer una multa de hasta 500 dólares.