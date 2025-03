¿Puede volver Jenni Hermoso a la selección? La respuesta de Monste Tomé en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol

¿Puede volver Jenni Hermoso a la selección? Montse Tomé, seleccionadora del equipo español, ha respondido en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol. "Yo con Jenni siempre he hablado mucho. Es una relación profesional. He tomado esta decisión en este momento, pero no hay ninguna puerta cerrada", dice claramente.

"Sí me he sentido arropada, con las jugadoras he tenido siempre una buena relación", dice sobre el actual equipo español.

Y también deja claro que las cosas en el equipo han cambiado. "Las jugadoras saben que yo no soy lo de antes (antes Jorge Vilda era el seleccionador). Ahora decido yo", ha mantenido.