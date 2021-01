Kieran Trippier puede volver a jugar tras la cautelar de la FIFA por su sanción por estar involucrado en un caso de apuestas. Sin embargo, el inglés, y el Atlético, pueden tener un problema tras la publicación de los supuestos mensajes del lateral a un amigo que ha desvelado el medio 'The Telegraph'.

Según el citado medio, Trippier habría hablado con un amigo y en dicha conversación le habría confirmado su fichaje por el Atlético.

"¿Debería meter dinero a que acabas yendo allí? ¿Al cien por cien?", le preguntó dicho amigo. Trippier se lo confirmó con un "puedes hacerlo, tío".

"No me culpes si algo sale mal, pero no debería. Métele dinero si quieres", habría afirmado Trippier.

En ese sentido, 'The Telegraph' afirma que además de con este amigo Trippier habría hablado con otro. Él ya habría hecho una apuesta de 20 libras, para posteriormente hacer otras dos de 42 y de 50, y otras más cuando Kieran le confirmó que el fichaje se cerraría en breve. Una, de hasta 300 libras.

'The Telegraph, además, hace referencia a un dossier de 46 páginas realizado por la FA que no se ha hecho público. Trippier, según la Federación Inglesa, no hizo nada por detener unas apuestas que sabía que sucederían.

De momento, Trippier tiene la cautelar y Simeone puede contar, si así lo desea, con un futbolista que hasta su sanción era un fijo en sus alineaciones.