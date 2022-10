Erling Haaland es el pichichi de la Premier League con 14 goles en 8 encuentros. Marcó otro triplete ante el Manchester United en la victoria del Manchester City por seis goles a tres.

En Inglaterra alucinan con la capacidad goleadora del noruego. No para de marcar... y da igual el partido que sea.

Pep Guardiola le ha lanzado muchos elogios, pero también prefiere ser cauto. De hecho, cuando le preguntaron por una comparación con Leo Messi, el técnico tiene muy claro que son futbolistas muy diferentes.

"Para marcar goles quizá Erling necesita a todos sus compañeros. Cuando llega allí es increíble. Messi tiene la habilidad de hacerlo todo por sí mismo", dijo Guardiola.

El objetivo de Guardiola es "integrar" en el equipo al delantero: "Él me dijo una vez que prefería tocar cinco balones y marcar cinco goles. Eso no me gusta. Lo quiero implicado para que toque más y más balones".

"Por supuesto que no olvido que su mayor talento es poner el balón en la red. Eso es fantástico. Es un delantero fantástico", completó.

Haaland también se ha convertido en el futbolista que más rápido ha completado tres tripletes en la Premier League. Sólo ocho encuentros... cuando el anterior registro lo tenía Michael Owen... con 48 partidos.