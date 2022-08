La Copa África se ha caracterizado por ser una competición que no gusta a los clubes. Y es que ésta se celebra en mitad de la temporada, en los meses de enero y febrero, al contrario que la Copa América o la Eurocopa, que se celebran al terminar. Esto ha hecho que el presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, haya tomado la decisión de no fichar más jugadores africanos para el equipo italiano.

Es algo que afecta a diferentes clubes europeos en momentos importantes de la temporada. Por ejemplo, este mismo año el Liverpool perdió durante más de un mes a dos de sus estrellas, Mohamed Salah y Sadio Mané. Además, sus dos selecciones, Egipto y Senegal, llegaron a la final.

"No me habléis de jugadores africanos, o firman renunciando a su derecho a participar en los torneos de la Copa Africana de Naciones o entre la AFCON y los campeonatos de Sudamérica... no los ficharé. Nunca los tengo disponibles. Se van a jugar fuera mientras les pagamos nosotros", comentaba el presidente en una entrevista a 'Wall Street Italia'.

Hay que destacar que actualmente el club italiano tiene cuatro jugadores africanos en su plantilla: Zambo Anguissa (Camerún), Oudas y Zedadka (Argelia) y Osimhen (Nigeria).