Prandelli: "Pedí hacer entrenamientos a puerta abierta y no me dejaron por miedo a los aficionados"

Prandelli ya es historia en el Valencia. El italiano dio su última rueda de prensa, ya como extécnico del conjunto ché, lanzando dardos a la junta directiva y pidiendo a la afición que "ayuden al equipo". "Este equipo te entra en el corazón, pido ayuda a la gente para los jugadores, os necesitan en Mestalla", aseguró.

Explicó el principal motivo de su marcha: la política del club con los fichajes. "Layhoon me dijo que sólo podía fichar a un jugador, no a cuatro. Le dije a Suso García Pitarch que en esas condiciones me marchaba", aseguró, haciendo hincapié en el caso de Zaza: "Le dije a Suso que tenía que cerrarlo rápido, él me dijo que estaba cerrado, pero para mi sorpresa, al volver de vacaciones no estaba Zaza".

Además, reveló una conversación con Pitarch: "Me dijo que si yo dimitía, él también". Acto seguido, hizo un gesto con una silla que tenía al lado, moviéndola y haciendo una mueca. "Ellos son gente de números, pero el fútbol son sentimientos", lamentó.

Por último, dejó un mensaje muy envenenado también a la directiva: "Pedí hacer entrenamientos a puerta abierta y no me dejaron por miedo a los aficionados".