A pesar de la "obsesión" de Álvaro Morata por firmar con el FC Barcelona en este mercado de invierno, la Juventus ha cerrado la puerta a su salida debido a su "importancia" en el equipo.

Massimiliano Allegri, técnico de la 'Vecchia Signora, ha explicado en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Nápoles que el delantero madrileño continuará en Turín.

"Álvaro es un jugador importante y estoy contento. He hablado con él y le he dicho que no se va, a pesar de los rumores, así que se queda con ilusión", ha señalado el italiano.

Allegri ha destacado su acierto de cara a gol como argumento para su continuidad: "Morata no sale. El año pasado marcó 21 goles y este ya lleva siete sin ningún penalti. Es un jugador importante y estoy contento con él. Hablé con él y le dije que se queda, así que lo hace con ilusión. Debe estar muy tranquilo".

El entrenador bianconero ha explicado que los rumores que rodean al ex de Real Madrid y Atlético es que se le ve "como alguien a quien le falta algo", añadiendo que está feliz en la Juve.

Con el a priori 'no' del cuadro italiano, el Barça deberá rastrear el mercado en busca de otro delantero que solvente los problemas de cara a puerta que ya viene apuntando Xavi Hernández desde hace semanas.