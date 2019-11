"Messi no se habla con Griezmann en los entrenamientos. No se habla con el fichaje estrella de la temporada". Lo desveló anoche José Alvarez en El Chiringuito, afirmando que "Griezmann no está visto con muy buenos ojos por Messi".

Recordemos que el francés ya dijo en rueda de prensa que el astro argentino "no es una persona que hable mucho", a lo que Álvarez añade que el "distanciamiento entre los franceses y el resto es notable en el vestuario culé".

Pero, ¿cuál es el motivo originario de esta 'no relación'? Como añade el periodista de El Chiringuito, "A Messi no le hizo ninguna gracia el famoso documental de Griezmann para anunciar que seguía en el Atleti hace un año ni la frase referida a que "comía en la mesa de Messi".

Información que confirma el porqué del distanciamiento entre estas dos estrellas del fútbol mundial.