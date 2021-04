Mauricio Pochettino ha concedido una entrevista al 'Larguero' de la 'Cadena Ser' donde ha hablado de los principales temas de actualidad futbolística. El técnico del PSG fue preguntado por uno de los temas más candentes: la continuidad de Kylian Mbappé y Neymar el próximo año en París. El entrenador argentino cree que sus dos estrellas van a continuar en el conjunto francés y además ve inviable un proyecto sin ellos en el equipo.

"Soy optimista que se van a quedar. La prioridad es que sigan los jugadores del talento de Neymar y Mbappé. No pensamos en otro plan sin estos jugadores. El objetivo es mantener a los mejores jugadores. El club quiere conseguir la Champions y la capacidad de este club es la de mantener a Neymar y Kylian para que se queden muchos años. En tres meses tenemos muy buena relación. Los dos jugadores están muy comprometidos con el club", afirma Pochettino.

Futuro de Messi: "Pronto se sabrá"

Pochettino también fue preguntado por la posible salida de Messi del Barcelona y por los rumores que le acercan a París. El técnico asegura que más temprano que tarde se conocerá la decisión del astro argentino.

"Nos saludamos y hablamos dentro con Jordi Alba, Neymar, Rafinha. Hicimos una buena tertulia. Seguro que pronto se sabrá qué pasa con el futuro y contrato de Leo Messi", dice el ex del Tottenham.

Guardiola, "el mejor entrenador del mundo"

El entrenador del PSG también ha hablado del Manchester City, su siguiente rival en semifinales de Liga de Campeones. El argentino ha afirmado que será una eliminatoria difícil, deshaciéndose en elogios hacia Pep Guardiola.

"Me gusta enfrentarme a Pep porque lo considero el mejor entrenador del mundo y cuando quieres mejorar hay que competir con los mejores. Es un desafío enorme. El City tiene grandes individualidades. Su objetivo es la Champions. En Inglaterra está haciendo un gran trabajo. No me llama la atención. El City ha podido reinventarse tras Pellegrini y construir un equipo a su imagen y semejanza", sostiene Pochettino.