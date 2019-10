"Creo que Messi es con quien mejor me llevo en el vestuario", de esta forma Gerard Piqué quitó hierro al titular que apuntó después: "Messi es el capitán y tiene su discurso, pero creo que es un discurso alineado". Todo en referencia al último dardo del propio Piqué a la directiva al contestar sobre el teórico empoderamiento de los jugadores ("Sabemos quién manda los artículos críticos"), con el que Messi no comulga: "Yo no lo hubiera dicho como Piqué, pero es mentira que tengamos el poder", dijo Messi en 'Rac1'.

Ahora, Piqué replica al argentino asegurando que sus discursos "están predeterminados porque yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo es el capitán y tiene su discurso, pero creo que es un discurso alineado", para añadir que se conocen "desde los 13 años" y que Messi es "con el que mejor" se lleva en el vestuario.

Por último, aprovechó también para contestar a Roger Federer, que hoy desde Shanghái dijo que "no conocía a Piqué", apuntando que "debe haber una mala comunicación entre su agente y él porque hablé con ellos, nos comentó que estaba abierto a venir, luego que le invitáramos formalmente y lo hicimos...". Una batalla inherente a la nueva Davis, que dirige el catalán con su empresa 'Kosmos', y de la que Federer, responsable a su vez de la 'Laver Cup', no parece querer formar parte.