Piqué, tras la goleada al Real Madrid: "Esto te da una sensación de subidón y de placer. Hay que disfrutarlo"

El futbolista español Gerard Piqué, central del FC Barcelona, reiteró que "no es fácil meterle cinco goles a tu eterno rival", en alusión al abultado 5-1 de los culés ante el Real Madrid en la décima jornada de LaLiga Santander, y que por eso es un momento "para disfrutarlo" con toda la afición.

"Esto te da una sensación de subidón y de placer. Son momentos que hay que disfrutarlos. No es fácil meterle cinco goles a tu eterno rival y, cuando lo haces, es para disfrutarlo y punto", comentó Piqué en la zona mixta después del Clásico.

"Da gusto esta victoria porque se ha conseguido un resultado importante y porque las sensaciones son muy buenas. Después de un inicio de temporada un poco dubitativo, el equipo está ahora mejor que nunca", admitió el central del Barça.

Además, Piqué describió como "un día histórico" esta jornada por su amplio triunfo ante los merengues.

"Los culés estarán orgullos de nosotros, de su club. Podrán sacar pecho por ser culés", insistió el defensa catalán.

"Yo sabía que volvería a mi nivel, era difícil mantener un gran nivel toda la temporada. Las críticas, al final, es motivación para estar a tu nivel. Me he encontrado bien toda la semana, no solo a nivel personal sino colectivo también. Pero a seguir y a seguir, que esto es muy largo", afirmó.

También tuvo palabras de elogio hacia sus compañeros para afrontar la ausencia del lesionado Leo Messi.

"Cuando al mejor jugador no lo tienes en el campo, todos somos pesos pesados y los que debemos dar un paso adelante. Todos han rendido, desde los laterales hasta arriba", analizó.

De esta manera se congratuló por el buen encuentro realizado por Sergi Roberto y, especialmente, por Jordi Alba.

"Espero que Lucho, que lo conozco bien, pueda rectificar y lleve a Jordi otra vez a la selección", dijo en referencia a Luis Enrique, quien no ha incluido al lateral zurdo en sus primeras convocatorias al frente de la 'Roja'.

Por último, Piqué opinó sobre la situación en la picota del entrenador blanco, Julen Lopetegui.

"El fútbol es muy jodido, sobre todo cuando estás en los clubes grandes. No se te permite tener malos resultados. El Madrid venía de ganar tres 'Champions' seguidas y era aún más difícil. Espero que pueda seguir entrenando al Real Madrid", concluyó.