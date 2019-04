Pep Guardiola, ante las críticas: "Ferguson estuvo once años para ganar su primera Premier"

"De ninguna manera voy a cambiar nuestra forma de jugar. Vamos a jugar de la manera que siento. No puedo hacer algo que no siento. Debemos minimizar los errores para conseguir ganar los partidos, pero creo en la forma en que me gusta jugar", reivindicó Guardiola ante la prensa.

El City solo ha logrado sumar cuatro victorias en los últimos 15 encuentros, incluidas las dos últimas derrotas contra Chelsea (1-3) y Leicester City (4-2), situación que llevado a su entrenador a explicar que "la razón" por la que está en el cargo es "para ayudar a los jugadores".

"Debo pensar en lo que tengo que hacer para ayudar al equipo sin cambiar mis ideas. Es evidente que necesito tiempo para adaptarme, pero no significa cambiar mi forma de entender el fútbol. Con los jugadores que tenemos, tenemos que jugar de esta manera, es la mejor forma de hacerlo. El club hace tiempo que cree que esta es la forma de juego que quiere", remarcó.

El técnico pidió a sus pupilos que jueguen como lo hicieron "no mucho tiempo atrás" contra el Chelsea, a pesar de la derrota de aquel día.

"No merecimos lo que pasó en ese partido. Podíamos haber acabado líderes y ahora estamos a siete puntos, pero estas cosas suceden en el fútbol. Tenemos que mejorar porque cometemos muchos errores. Tengo que ayudar a los jugadores. Ellos sufrieron como yo, tenemos que minimizar los errores. Será duro", avisó.

Entre la lista de cosas a mejorar, destacó "controlar las segundas jugadas". "Sin eso no podemos sobrevivir. Tenemos que estar más pendiente de ello que antes, en otros países. El segundo gol del Leicester llegó en una segunda jugada. Entendí el fútbol inglés el día que vi el encuentro entre el Swansea y el Crystal Palace (5-4). Con nueve goles, ocho llegaron a balón parado. Tenemos que controlar este aspecto y hasta ahora no hemos sido capaces de hacerlo", reconoció.