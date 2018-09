Pep Guardiola: "La prensa española es cruel y malvada, van a hacerte daño"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola ha expresado su deseo de terminar su carrera donde la empezó, en la cantera, y ha expresado su deseo de que "ojalá" pueda ser de nuevo en el Barcelona.

"Yo acabaré otra vez donde empecé, mis últimos pasos serán en la cantera, ojalá en el Barcelona. Para empezar es lo mejor del mundo. No hay focos, no hay prensa y meterse delante de 18 juveniles es lo mismo que con profesionales. El discurso no cambia y vale igual", indicó.en el programa 'Universo Valdano'.

El técnico de Santpedor no siente como una responsabilidad seguir siendo una referencia o una vara de medir.

"Siempre hay debate cuando doy mi opinión. Moriré en mi carrera de entrenador sin estar en posiciones medias. Mi energia la provoca el miedo a perder. No me genera nada tener que demostrar mi estilo. El miedo a fallar a mi gente es lo que pone algo en mis venas a escasas horas del partido", admitió Guardiola.

Contento en Inglaterra

Además, el entrenador español se mostró feliz en el fútbol inglés, donde no se siente juzgado por una derrota o una victoria como sucede con la prensa española, a la que califica de "cruel y malvada".

"Después de haber probado Barcelona todo es mucho más llevadero aquí. La maldad y la crueldad que hay aquí en España no existe en ningún lado", comentó.

"En Inglaterra me siento muy bien. Muy protegido del fútbol. Estoy en el club que me interesa, con Ferrán Soriano, Txiki, a los que conozco desde que estabamos en el filial", sentenció.