Pep Guardiola y el peligro que tiene su renovación: "¿Y si descendemos?..."

Pep Guardiola seguirá vinculado al Manchester City como mínimo dos temporadas más. El entrenador español ha hablado de su renovación en la rueda de prensa previa al encuentro de este fin de semana frente al Tottenham Hotspur.

Guardiola atraviesa una de las etapas más complicadas a nivel deportivo desde que está en el City. El cuadro inglés encadena cuatro derrotas consecutivas y pasa por una importante crisis de juego.

Fuera de lo deportivo, el Manchester City también tiene abierto un frente muy sensible. Hay que recordar que el club sigue investigado por 115 supuestos casos de irregularidad financiera. Esta situación podía poner en peligro la renovación de Guardiola pero nada más lejos de la realidad.

El ex entrenador del Barça ha segurado que no supondrá ningún problema: "Lo dije hace seis meses. En todas mis entrevistas he dicho lo mismo. No se trata de decir ahora ‘qué bueno es Pep’ porque he ampliado mi contrato. Lo he dicho hace seis meses, hace un año y cuando todos los clubes nos han acusado de haber hecho algo mal. ¿Qué pasará si descendemos? Que estaré aquí".

"No sé a qué división nos mandarán, pero al año siguiente subiremos, subiremos, subiremos y volveremos a la Premier League. Lo sabía antes y lo siento así ahora", ha asegurado contundentemente Pep Guardiola.