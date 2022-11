En 'Can Barça' eran muy optimistas con la presente temporada, después de la activación de las palancas económicas y la llegada de fichajes como Robert Lewandowski, Jules Koundé o Raphinha, entre otros. Sin embargo, en Champions han caído a las primeras de cambio y jugarán la Europa League por segundo año consecutivo.

A pesar de la decepción, Pep Guardiola ha salido a defender tanto al Barça como al Sevilla, equipo al que se enfrentó este miércoles para cerrar la fase de grupos de la Liga de Campeones, venciendo por 3-1 al conjunto andaluz.

Guardiola no cree que el hecho de no clasificarse para los octavos de final de la Champions sea un descalabro: "Pues no son fracasos. Lo han intentado, se han ido y el año que viene volverán más fuertes".

"En los últimos 20-25 años los equipos que han dominado Europa son los españoles. El Barcelona, el Madrid, el Atlético, el Sevilla, el Valencia en su época han estado siempre ahí. Por un año que no se hayan clasificado... es fútbol", destaca el técnico.

La dificultad de la Champions

También remarca lo difícil que es la máxima competición de clubes europea: "Es una competición muy difícil. Siempre lo hablamos. Los últimos años hemos estado ahí arriba, clasificándonos, pero no hay que darlo por descontado a pesar del nombre que tengas".

"Te exige mucho en muy poco tiempo. Si te equivocas una o dos veces te vas a la última jornada para solucionarlo y te puedes quedar fuera", añade.

Por último, saca pecho por otros equipos grandes que también se han quedado fuera, como el Atlético de Madrid o la Juventus: "¿Eso demuestra que el Barça, la Juventus o el Atlético es malo? Nada de esto. Es un torneo muy especial, muy duro y hay muchas decisiones que tú no controlas, acciones que tú no puedes dar y te quedas fuera".

Con la finalización este jueves de la Europa League, Barça y Sevilla conocerán a que equipos podrían enfrentarse en la primera ronda, antes de los octavos de final. El Real Madrid podrá enfrentarse a Liverpool, Brujas, Inter, Eintracht de Frankfurt, Milan, Borussia Dortmund y PSG. El sorteo se celebrará el próximo lunes 7 de noviembre.