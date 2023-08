Pedro Rocha ha hablado con la prensa en Mónaco, donde se encuentra para presenciar el evento de la UEFA donde se entregarán los premios a mejores jugadores del año y se realizará el sorteo de la fase de grupos de las competiciones europeas.

Allí, el presidente interino de la RFEF aseguró que Luis de la Fuente seguirá siendo el seleccionador nacional masculino, mientras que dejó abierta la puerta a una posible salida de Jorge Vilda a expensas de una reunión que mantendrán con el todavía seleccionador femenino la próxima semana.

Además, Rocha también fue preguntado sobre si ha asumido el cargo por orden de Luis Rubiales, algo que ha descartado rotundamente: "Yo soy un hombre de institución, ya he vivido esto en mi territorial. Lo único que hemos hecho trabajar y levantarla. Unánimemente todos los presidentes me apoyaron".

Por último, el presidente interino de la RFEF también desveló que no se ha comunicado con Rubiales desde que asumiese el cargo tras la suspensión de este último: "Yo soy un hombre de la RFEF, de nadie más. No he hablado con Rubiales".