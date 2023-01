La alegría en el Barça continúa, aunque con sufrimiento. Tras proclamarse campeones de la Supercopa de España, los culés volvían a disputar un partido liguero. Se encontraron enfrente a un Getafe peleón, que tuvo sus ocasiones, y Pedri y Ter Stegen dieron unos sufridos tres puntos.

El conjunto de Xavi Hernández recibía a los madrileños con las importantes bajas de Lewandowski, De Jong y Ferran Torres. Y, a las primeras de cambio, se llevó un susto. Borja Mayoral anotó con un buen disparo por bajo al poco de comenzar el encuentro, pero la jugada fue anulada por un claro fuera de juego de Unal. Y ahí, los blaugranas despertaron.

La posesión se convirtió en propiedad culé, la alta presión frustraba cualquier ataque del Getafe y David Soria tenía más trabajo del deseado. Era cuestión de tiempo que llegase el gol, y lo hizo al estilo Barça, con una gran jugada. Raphinha puso un centro medido y Pedri, demostrando su mejora en la faceta goleadora, definió a la perfección.

Los azulones no se desanimaron y buscaron el empate. Y ahí, apareció el de siempre, Ter Stegen. El alemán sacó una espectacular mano a Mayoral en un uno contra uno. Y no fue la última. El Getafe embotelló al Barcelona durante un gran tramo del encuentro, y al contraataque, los blaugranas no eran capaces de cerrar el encuentro. Y tocó sufrir.

Primero, porque una dura entrada de Dembelé parecía que iba a acabar en roja, aunque el VAR no lo pensó así. Y después, cuando el partido agonizaba, volvieron a necesitar a Ter Stegen. En una falta lateral, Latasa remató de cabeza y el alemán apareció de nuevo para certificar los tres puntos para el Barcelona, que mostraron un notorio desinfle en su juego respecto a la Supercopa. Los culés continúan con su buena dinámica de resultados, eso sí, gracias a Pedri y Ter Stegen.