"Luis de la Fuente aún no ha debutado y ya se ha metido en dos charcos. Uno: vetar para siempre la presencia de Ramos en la Selección. Dos: su votación para los premios The Best: Julián Alvarez, Bellingam y Modric": así de duro ha arrancado Josep Pedrerol su editorial en 'Jugones'.

El presentador del programa se ha hecho dos preguntas: Luis de la Fuente es nuestro seleccionador, la imagen de España en el mundo. ¿De verdad se ha parado a pensar en la votación?, ¿o acaso ha querido llamar la atención?

"Ya puestos, si Luis de la Fuente quería hacer una gracia, podía haber votado a Sergio Ramos", ha zanjado Pedrerol en tono sarcástico.