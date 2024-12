Pedrerol, sobre el The Best de Vinicius: "Es un premio de consolación"

Este martes, 24 horas antes de que el Real Madrid se juegue la Intercontinental ante el Pachuca mexicano, Vinicius Jr. recibió el premio The Best a mejor futbolista del año.

El galardón llega un mes después de que Rodri recibiese el Balón de Oro en París cuando el trofeo apuntaba al brasileño.

Es por ello que, tal y como ha analizado Josep Pedrerol en su editorial en 'Jugones', sacara pecho al recibir el The Best.

"Vinicius ganó merecidamente el premio The Best y después se reivindicó con esta frase: 'Ya puedo decir que soy el mejor del mundo'", ha arrancado el presentador del programa.

Pedrerol, eso sí, no le da el mismo valor a ambos premios: "Rodri también es el mejor porque ganó el Balón de Oro. Queramos o no, el The Best es un premio de consolación para un futbolista".

"Seguro que Vinicius ganará el Balón de Oro algún día. Seguro, pero con el permiso de Mbappé o de Lamine Yamal", ha zanjado.