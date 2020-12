"Florentino no puede echar a Zidane, no debe echar a Zidane. Ahora no". Así ha iniciado Josep Pedrerol su editorial de 'Jugones' de este miércoles.

"El francés pidió que se fueran Bale, James, Reguilón, Ceballos... y que vinieran Mendy y Jovic, que ni juega", señala el presentador sobre la confección de la plantilla que ha realizado el técnico francés.

"Ahora Zidane está agotado, nervioso, muy nervioso, perdido. Pero que nadie se precipite. El Madrid aún puede ser primero de grupo y Zidane ha demostrado con creces su madridismo", continúa.

"No se agarra a la silla como otros. Ya perdonó un año de contrato cuando era jugador. Es verdad que luego dejó tirado al Madrid tras ganar la Champions, pero también llegó al rescate cuando Florentino Pérez se lo pidió", afirma.

Y sentencia con una frase demoledora: "Hacedme caso. Si Zidane no mete al equipo en octavos de la Champions nadie tendrá que echarle... porque dimitirá. ¿A que sí, Zizou?".