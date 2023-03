Javier Solís, director corporativo del Valencia CF, ha dicho en tres ocasiones seguidas que el club no está en venta. Josep Pedrerol ha reaccionado en su editorial de 'Jugones' de este jueves.

Se hace varias preguntas el presentador: "¿Por qué los dueños no escuchan ofertas? ¿Por qué tanto interés en quedarse? Y lo más importante: ¿por qué no escuchan a la gente? ¿Por qué no escuchan a los aficionados? No aprenden".

"El Valencia es un sentimiento, pero eso a ellos les da igual", sentencia Pedrerol.