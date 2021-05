"Esto no va de forofismo...". Así ha comenzado Josep Pedrerol su editorial de 'Jugones' de este lunes después del penalti que le señalaron a Eder Militao en el encuentro entre el Real Madrid y el Sevilla de LaLiga.

"Esto no va de ser del Madrid, del Barça, del Sevilla o del Betis. Se trata de defender al fútbol. De que los árbitros no nos tomen el pelo. De que no se rían de nosotros", afirma el presentador de 'Jugones'.

Y apunta directamente a los árbitros que dirigen el VAR: "Con el VAR no hay excusas. Tienen un monitor delante. Pueden ver la jugada 200 veces y siguen metiendo la pata".

"Los entrenadores no saben cuándo es mano y cuándo no lo es. Los jugadores tampoco. El VAR ayer actuó ayer contra el Madrid en el penalti de penalti, pero se tapó hace quince días cuando era un penalti claro a favor. A eso se le llama liga adulterada", finaliza el presentador, muy contundente.