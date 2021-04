Josep Pedrerol ha comentado en 'El Chiringuito' el supuesto caso de racismo que sufrió el jugador Mouctar Diakhaby en el Cádiz - Valencia. El jugador valencianista abandonó el campo junto a sus compañeros después de que Juan Cala supuestamente le llamase "negro de mierda".

"La reacción del jugador del Valencia es de alguien al que le ha dolido mucho que le faltasen al respeto. Todos nos ponemos al lado del jugador del Valencia", dice Pedrerol.

El presentador además criticó el comportamiento de jugador del Cádiz, que ha mantenido silencio al respecto. "Al lado de Cala yo ahora no me pongo. Veremos luego si Cala demuestra su declaración, pero que este esperando tanto para ver que hacen.... a mi naturalidad. Si eres inocente, sal y di: 'mentira'. Y sino que diga: 'me he equivocado'. Dos días para pensarlo, no", sostiene el presentador.

Pedrerol quiso aclarar y ratificar que solo Diakhaby es el damnificado. Además dejó muy clara la posición de 'El Chiringuito'. "Aquí solo hay una víctima. El jugador que ha escuchado 'negro de mierda'. Y aquí todos estamos por la labor. En este programa contra el racismo, todos. Que quede claro. Que nadie dude eso. Todos", señala.