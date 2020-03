Al igual que ha ocurrido en Italia, Francia y Portugal, este martes LaLiga anunció que las dos próximas jornadas tanto de Primera como de Segunda división se disputarán a puerta cerrada para prevenir una mayor propagación del coronavirus. Esta decisión la complementó el Consejo Superior de Deportes que estableció que toda actividad deportiva que se realice en el país debe hacerse sin público presente.

Ante esta situación, tal y como cuenta Josep Pedrerol, los jugadores han pensado en plantarse y no jugar: "LaLiga ha decidido que los partidos de las dos próximas jornadas se jueguen a puerta cerrada, pero hay equipos que no están de acuerdo. La AFE dice que lo mejor es no mantener los partidos y aplazarlos".

Además, el presentador de 'El Chiringuito' afirma que el foco está la final de la Copa del Rey: "La idea de Rubiales es que la final de la Copa del Rey se juegue con público. La Federación está barajando aplazar el partido para jugarla, incluso, en mayo. El presidente entiende que una final sin público no tiene sentido".

"Habrá que analizar si lo importante es el negocio o la salud. Viendo el Valencia-Atalanta, ¿no os da pena? ¿esto es fútbol? Por el bien de todos, que hagan como en Italia: que se cierren todas las competiciones durante un mes para ver si la situación cambia", zanjó Pedrerol.