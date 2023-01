"Se acabó el debate. Ni ADN, ni historias. Primero ganar, después ganar y, si se puede, jugar bien", ha empezado Josep Pedrerol en 'Jugones' hablando sobre el juego del Barça.

Los culés sufrieron ante el Getafe, que dominó parte del encuentro, pero el equipo de Xavi Hernández logró sumar los tres puntos.

"Ahora el Barça consigue mantener la ventaja en los partidos, algo no antes no pasaba. El Barça está evolucionando y Xavi también. Es más realista. Una liga se gana sufriendo, no dando 'toquecitos'", concluyó.