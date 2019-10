"Sustituir a Keylor Navas no era fácil y en la comparativa sigue perdiendo. Navas ganó tres Champions seguidas, era la imagen del éxito, consiguió el cariño de la gente, fue un profesional y jamás levantó la voz". Con esta descripción minuciosa, Pedrerol ilustra la diferencia entre el exportero del Real Madrid Keylor Navas, y el actual, Thibaut Courtois, del que afirma que "no ha conseguido ganarse a la afición" y que "cometió un error". Puesto que cuando el meta belga llegó a Chamartín y aún estaba Keylor, "llegó a decir que no había debate en la portería, que él era el portero titular", recuerda Josep, al tiempo que añade que "se confundió".

Confundido o no el portero, el presentandor de 'Jugones' ensalza la figura de Areola, el teórico suplente de Courtois, porque "es aire fresco, ilusiona por su desparpajo y ha salvado dos goles en dos partidos", como explica. Para finalizar este editorial con que "para ser el primero hay que trabajar mucho y hacerlo con humildad". Un recado que deja entrever su elección para la portería del Real Madrid, que revela al final de su intervención:

"Courtois se muestra inseguro en la portería y la afición ya le ha señalado. Efectivamente, no hay debate en la portería, la afición lo tiene claro. El portero titular debe ser Areola", zanja Pedrerol.