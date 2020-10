Las palabras de Ronald Koeman en la rueda prensa previa al partido que enfrentará al FC Barcelona contra el Ferencvárosi húngaro en la Fase de Grupos de la Champions League han provocado un nuevo terremoto en la Ciudad Condal.

El técnico neerlandés ha explicado que el rendimiento de Leo Messi "puede ser mejor", pero no lo ha dicho convencido del todo: "Lo dice Koeman casi tartamudeando, casi pidiendo perdón. Sabe que cualquier cosa que diga de Messi puede ser utilizada en su contra", ha señalado Pedrerol en su editorial en 'Jugones'.

"Koeman no dice ninguna barbaridad, Messi es un jugador capaz de salvar partidos imposibles. Siempre ha sido así, pero el sábado en Getafe desapareció, y no ha sido la única vez", ha añadido el presentador del programa, que se han mostrado muy crítico con el '10'.

Por último, Josep ha incidido en las palabras de Koeman afirmando que no se trata de un 'palo' "caprichoso", sino de una realiadad: "A Messi hay que pedirle más. No vale esconderse y señalar a Griezmann como único culpable. Lo de Koeman no es un zasca caprichoso, es una definición del estado de Messi".