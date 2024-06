Josep Pedrerol ha analizado las palabras de Pep Guardiola en las que ha cerrado las puertas a volver al FC Barcelona como entrenador. "Somos mayores...", ha dicho el preparador del Manchester City, al que le resta un año más de contrato en la Premier League.

"Guardiola es contundente y no volverá al Barça como entrenador. El pasado es el pasado", inicia Pedrerol su editorial de este lunes.

Sobre Xavi Hernández, Guardiola no ha querido hablar: "Deja claro que no le gusta que le hablen de Xavi, no le gusta que le comparen con Xavi".

"A Pep le queda un año de contrato con el City y después podría dirigir a una selección. Nadie duda del barcelonismo de Guardiola, pero ahora no toca, es algo que no está en su cabeza. Si algún día volviese no sería como entrenador, si algún día volviese sería como presidente", sentencia el presentador de 'Jugones'.