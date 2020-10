Paul Pogba ha provocado un auténtico terremoto con sus últimas declaraciones. Ha hablado el centrocampista, sin pelos en la lengua, sobre el Real Madrid y un posible futuro en el Santiago Bernabéu.

"¿Sobre el interés de Zidane? Se han dicho muchas cosas de ello. Sí, por supuesto, a todos los futbolistas les encantaría jugar en el Real Madrid. Puede que sea un sueño", ha afirmado en la rueda de prensa de la selección francesa.

Y siguió lanzando flores a los blancos: "No voy a negar que sería un sueño para mi jugar allí algún día. Como dije, ahora estoy en el Manchester United y amo a mi club, haré todo lo posible para dejar al equipo en el lugar que se merece".

El galo finaliza contrato con el Manchester United el próximo verano y ya ha comenzado a lanzar mensajes sobre sus intenciones. De momento no ha renovado con sui club, desmintiendo conversaciones con los directivos.

"Han hablado mucho pero yo no. Prefiero concentrarme en el juego y en mi regreso sobre todo. No he hablado con Ed Woodward (vicepresidente del United). No hemos hablado de renovación. Ahora estoy aquí y solo pienso en volver a mi mejor forma. Imagino que llegará un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y quizá proponerme algo, o no. Por ahora no hay nada y no puedo hablar de algo que desconozco. Pienso sobre todo en mí, en volver a disfrutar", ha cerrado.

Todo el mundo conoce del interés de Zinedine Zidane en contar con Pogba para su centro del campo. Fue una de sus peticiones a Florentino Pérez, pero la operación se descartó por su elevado coste. El próximo verano, gratis, el francés sí podría vestir por fin la camiseta del Real Madrid.