'Palito' de Jordi Alba a Luis Enrique: "Noto el apoyo de Lopetegui, se agradece que te vayan de cara"

QUIERE MÁS MINUTOS EN EL BARCELONA

Jordi Alba quiso desahogarse tras el triunfo de España y destacó que Lopetegui le ha apoyado en todo momento: "He hablado con Julen, noto su apoyo en todo momento. Se agradece que te vayan de cara, ha estado conmigo al cien por cien". Le hubiera gustado jugar más minutos: "Me hubiera gustado jugar mucho más de lo que he jugado este año, sobre todo en los partidos importantes... Pero no estoy machacando a Luis Enrique ni a nadie del club".