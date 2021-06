Gennaro Gattuso está viviendo una auténtica odisea como entrenador en los últimos días. El pasado 24 de mayo el técnico italiano fue destituido del Nápoles, y al día siguiente llegó a un acuerdo con la Fiorentina para ser el técnico 'viola' la próxima temporada. Pero ahora todo ha cambiado.

Un acuerdo que, sin embargo, se acaba de romper por completo tras solo tres semanas en el cargo. Rino y el conjunto 'viola' han roto su contrato tras no llegar a un entendimiento en materia de fichajes. Desde Italia apuntan que Gattuso pedía incorporar a Sergio Oliveria y Gonçalo Guedes. Dos peticiones que el club denegó al ex del Napolés. Tras la negativa de fichajes, la tensión ha ido en aumento hasta que la Fiorentina ha hecho oficial la destitución del que ha sido su entrenador más precoz en el cargo. Gatuso no ha tenido la oportunidad de dirigir ni un solo partido.

"ACF Fiorentina y 'Rino' Gattuso, de forma consensuada, decidieron no seguir los acuerdos tomados y no empezar juntos la próxima temporada. El club ya empezó a buscar un técnico que guíe al equipo 'viola' hacia los resultados que el Fiorentina y la ciudad de Florencia merecen", señala el comunicado del equipo de Florencia.

Menos truculento aunque igual de sorprendente ha sido lo que le ha ocurrido a Gattuso con el Tottenham Hotspur. Su representante, Jorge Mendes, le ofreció al Tottenham. Aunque hubo conversaciones entre Mendes y el club londinense, según informa Fabrizio Romano, nunca se llegó a un acuerdo. Y en eso tuvo mucho que ver la afición.

Y es que cuando Gattuso sonó como nuevo técnico de los 'Spurs', comenzó a producirse un movimiento de rechazo hacia el técnico transalpino en redes sociales. Muchos hinchas del Tottenham manifestaron su descontento hacia 'Rino' con el 'hashtag' '#NotoGattusso'.

La afición del Tottenham no olvida el episodio de Gatusso en 2011. Cuando era jugador del Milán, en un partido de Champions contra los Spurs, el italiano agarró por el cuello y dio un cabezazo a Joe Jordan, que era el segundo de Jamie Redknapp. El 'hashtag' ha sido tendencia en Inglaterra y ha sido uno de los escollos por los que el exfutbolista no ha firmado con el club londinense. Gattuso está ahora sin equipo tras su particular odisea.