Año y medio después de su fichaje, Eden Hazard todavía no ha conseguido explotar con el Real Madrid. La irregularidad, las lesiones y su continuado bajo estado de forma han provocado la desilusión del madridismo en un jugador que prometía a ser una de las estrellas de la era posCristiano en el conjunto blanco.

Muchos dudan de volver a ver la mejor versión del belga en el Chelsea, equipo donde era pieza fundamental y donde dejó huella de su calidad. John Obi Mikel, su excompañero en el conjunto londinense, ha hablado sobre Eden en 'The Athletic'. El nigeriano ha desvelado la poca dedicación que mostraba en los entrenamientos, aunque también destaca el papel decisivo que tenía del exjugador 'blue' en los partidos.

"Siempre he dicho que Hazard es uno de los jugadores más dotados, lo tenía todo: velocidad, potencia, habilidad, técnica... Estaba justo detrás de Messi y Cristiano Ronaldo. Pero solo si él quería. Se decía a veces, 'si quiero ser tan bueno, puedo serlo. No tan bueno como Messi porque él es de otro planeta, pero creo que puedo estar cerca de Cristiano e incluso mejor'. Esas fueron las palabras que salieron de su boca, pero él no es tan dedicado. No entrena bien, es el peor jugador entrenando con el que he jugado", explica el internacional con Nigeria.

"Era tan bueno que nadie decía nada. Llegaba el sábado y ganaba el partido para nosotros, era el hombre del partido. Pero el lunes y el martes, estaba en el entrenamiento y era como si no estuviera. Parado, deambulando. Todo el mundo luchando, gritando en los partidillos y él no hacía nada de eso. Pero le veías en el terreno de juego, lo bueno que era... ¡No es justo que algunas personas tengan tanto talento!", añade Obi Mikel.

Y es que el actual jugador del Stoke City ya aseguró tener sentimientos encontrados sobre Hazard en una entrevista a 'Bein Sports' en 2019. "Cuando estábamos entrenando, él nos esperaba parado hasta que acabáramos." Es el jugador más vago, pero luego los domingos siempre era el mejor del partido. Era increíble", dijo el centrocampista.