La UEFA ha decidido que tanto en la Liga de Campeones y en la Europa League va a imponer líneas más gruesas para cuando el VAR tenga que revisar un fuera de juego. El objetivo de esta nueva medida es fomentar la producción goleadora para 2021.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha asegurado que las conversaciones con los responsables del arbitraje ya han comenzado: "Un fuera de juego de un centímetro no es fuera de juego, porque ese no es el espíritu de la regla. Y tiene que ser un error claro y manifiesto para que el VAR intervenga. Por tanto, las líneas más gruesas son esenciales, porque ahora se dibujan de manera subjetiva y no son exactas. Por un centímetro puedes arruinar la temporada de un club con una decisión equivocada". De momento no existe una ley específica sobre el ancho de líneas de fuera de juego, cada competición determina la precisión de su VAR.

Otra de las principales polémicas que surgen en numerosos partidos es la interpretación de qué es mano y qué no, pero para terminar de zanjar este asunto aun queda un largo camino, porque en la UEFA no saben cómo atajarlo. "También está la cuestión de las manos, que es problemática, pero no sé qué hacer exactamente al respecto. Estamos discutiendo mucho con nuestros árbitros", ha confesado Ceferin.

Ceferin también ha confirmado que el futuro de la Champions va a cambiar muy pronto y que el acuerdo entre los clubes europeos sobre un nuevo formato está "muy cerca". Además, la Asociación Europea de Clubes celebra su 24ª Asamblea General los días 30 y 31 de marzo en Budapest.

"Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que debatir el futuro del fútbol europeo. Todos tendremos que ceder en algo, pero, al final, la decisión la tomará el Comité Ejecutivo de la UEFA. Con debate, creo que estaremos de acuerdo muy pronto porque sabemos cuáles son los principios del modelo deportivo europeo y, especialmente, el fútbol", ha zanjado el presidente de la UEFA.