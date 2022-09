En un mercado de fichajes en el que la mayoría de equipos grandes de Europa se han movido y han realizado grandes fichajes, el gran animador del mercado no ha sido ninguno de ellos, sino un recién ascendido a la Premier League: el Nottingham Forest. Los 'Tricky Trees' han vuelto 23 años después a la primera división y han hecho una inversión acorde para mantenerse.

El conjunto dirigido por Steve Cooper logró un inesperado ascenso la temporada pasada, en la que muchos de sus jugadores acababan contrato o eran cedidos de otros equipos, por lo que su victoria en la final del play-off ante el Sheffield United llevó a la directiva a tener que confeccionar una plantilla prácticamente nueva para su vuelta a la Premier.

Y por ello, el Forest ha incorporado a 22 jugadores nuevos: Ryan Hammond, Taiwo Awoniyi, Dean Henderson, Giulian Biancone, Moussa Niakhate, Omar Richards, Neco Williams, Wayne Hennessey, Brandon Aguilera, Harry Toffolo, Lewis O'Brien, Jesse Lingard, Orel Mangala, Emmanuel Dennis, Cheikhou Kouyate, Remo Freuler, Morgan Gibbs-White, Hwang Ui-jo, Renan Lodi, Willy Boly, Josh Bowler y Loic Bade. 22 nuevas incorporaciones para batir el récord inglés de fichajes en una ventana de mercado. Y todavía se espera la llegada de Serge Aurier como agente libre, lo que sería la número 23.

Esta inversión le ha costado a los ingleses 161,5 millones de euros, siendo así el cuarto equipo del mundo con mayor gasto neto esta temporada, solo superado por Chelsea, Manchester United y West Ham. Sin embargo, la comparación con el resto de ascendidos en las otras grandes ligas es abrumadora. El Fulham, segundo en inversión de los recién subidos a la primera división, ha gastado 100 millones menos (61 millones en fichajes). El tercero, el Almería, ya se encuentra solo con 38 millones de gasto. Una inversión millonaria para mantenerse en la Premier League.

"Me alegra saber que ahora tengo jugadores en propiedad"

Steve Cooper, entrenador de los 'Tricky Trees', habló en la previa del partido de este fin de semana ante el Bournemouth, antes incluso que se oficializasen tres fichajes más, pero el técnico estaba a favor de tantos fichajes porque ya los tiene en propiedad. "Vamos a sacar lo positivo, ahora solo tenemos un par de cesiones. El año pasado trabajamos bien con muchos jugadores que luego volvieron a sus equipos. Ahora me alegra saber que tengo jugadores en propiedad. Inviertes en ellos, no solo financieramente, sino también futbolísticamente. Ahora puedo construir algo durante un periodo de tiempo más grande", afirmó Cooper.

"Ha sido un verano único con la llegada de tantos jugadores, pero era parte del plan y siempre hemos estado tranquilos internamente", comentó el técnico inglés sobre la gran cantidad de incorporaciones que han realizado.

El mercado del Forest, la envidia del resto

Como es obvio, un mercado así no ha pasado desapercibido para rivales ni para el resto de equipos. Carlo Ancelotti recalcó la facilidad que tiene los equipos de la Premier League para hacer traspasos así y abrir una brecha con el resto de conjuntos europeos: "El objetivo para todas las ligas, no solo la española, es acercarse a ellos. La Premier se ha adelantado mucho con la venta de los derechos televisivos, hay buen ambiente, con estadios llenos y funcionales. Tienen ventaja y el objetivo de los demás tiene que ser mejorar esos aspectos".

Pese a los fichajes, son 15º con 4 puntos en 5 partidos

El mercado del Forest ha sido llamativo, pero los resultados hasta la fecha no son los mejores. El equipo dirigido por Steve Cooper marcha 15º en la Premier, con 4 puntos en 5 jornadas disputadas hasta la fecha. Y en una dinámica negativa, con dos derrotas consecutivas, la última muy dolorosa, en un 6-0 contra el Manchester City. Tanta nueva incorporación no ayuda a facilitar el trabajo y su adaptación, pero Cooper no lo pone como excusa. "No sé cómo vamos a hacerlo (meter a todos en dinámica), pero sí tengo claro que no lo voy a poner como excusa. No te voy a decir que vamos a estar listos en X cantidad de tiempo cuando el sábado tenemos un partido. Me da igual que los jugadores lleven años aquí o hayan llegado hace un par de semanas, necesitamos estar ya preparados para el sábado", concluyó Cooper.