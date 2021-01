Los estragos económicos devenidos de la pandemia están siendo una de las principales interferencias en la renovación de Sergio Ramos por el Real Madrid. El capitán, cerca de cumplir 35 años, se presenta ante el último gran contrato de su carrera, pero desde la 'Casa Blanca' son conscientes de la situación financiera y, por ello, no pueden ofrecerle al camero lo que este reclama.

"El Madrid va a intentar reducir los 70 millones de euros de pérdidas, por lo que ha pedido a sus jugadores que se rebajen un 10% el sueldo", explicó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito'.

A su vez, el presentador apuntó la oferta del Madrid a su capitán: "Está por ver si Ramos acepta rebajarse el 10%. En cualquier caso, el Madrid aceptará que Sergio rechace la rebaja. Le ofrecerán un año más ganando lo mismo que gana ahora".

"Eso se plantea en verano, se recuerda en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Incluso me comentan que el tema se trata hace cuatro días. El Madrid tiene claro que Sergio Ramos es emblema e historia del club, pero la situación de la pandemia ha cambiado todo y no se puede pagar a un jugador lo que se podía hace tres o cuatro años", añadió.

En el caso de que Sergio no acepte la propuesta, Pedrerol explicó el plan del conjunto blanco: "Hay una posibilidad de que Sergio Ramos tenga una oferta mejor que la del Real Madrid. El club no va a entrar en mejorar la oferta ya que le salen las cuentas pagándole 12 millones aunque no se rebaje la ficha".

Sin embargo, si el central aceptase la oferta, la propuesta del Real cambiaría: "Es cierto que si Ramos hace el esfuerzo de rebajarse el salario, podrían ofrecerle dos años de contrato".

"La ilusión del Real Madrid es que Sergio Ramos se quede. En caso de que haya dudas, Florentino Pérez está dispuesto a comparecer en rueda de prensa para explicar todos los detalles", zanjó Josep Pedrerol, afirmando que el presidente del club blanco hablaría ante los medios en caso de que el culebrón del jugador se dilatase en el tiempo.