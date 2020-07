La Policía ha detenido a un niño de 12 años por ser, presuntamente, el autor de unos gravísimos insultos racistas dirigidos a Wilfried Zaha, jugador del Crystal Palace.

El jugador, en redes sociales, mostró capturas sobre lo que le escribió este joven. En ellas, se ven amenazas e imágenes del Klu Klux Klan.

"Mejor que no marques, gilipo*** negro, o iré a tu casa vestido como un fantasma", se puede leer en estas capturas.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

Tras la denuncia de Zaha, la Policía detuvo a un joven de 12 años. Él sería el supuesto autor de estos gravísimos mensajes.

El Crystal Palace mostró su completo apoyo al jugador: "Esto es una desgracia. Estamos contigo, y con cualquier otro que tenga que sufrir algo similar".

This is an absolute disgrace and should not be happening.

We stand with you, Wilf, and anyone else who has to suffer such horrific abuse.#CPFC https://t.co/9zXzm21JO5