No corren buenos tiempos en París. El Paris Saint-Germain cayó en la ida de los octavos de final ante el Borussia Dortmund (2-1) y podría quedarse fuera de la Champions League a las primeras de cambio. Otra vez. Y las críticas, lógicamente, apuntan a las estrellas del equipo. El principal señalado, Neymar Jr, que se perdió los últimos cuatro encuentros por una lesión en la espalda.

"Es muy difícil estar cuatro partidos sin jugar, pero por desgracia, no fue mi decisión. La decisión fue total del club y de los médicos. Ellos tomaron esta decisión y a mí no me gustó", señaló el ex del Barcelona.

"Hemos tenido bastante discusiones sobre estas decisiones porque yo siempre he querido jugar. Yo me sentía bien, pero el club tenía miedo. Al final, he sido yo quien más ha sufrido. Comprendo en parte el sufrimiento del club, porque en dos años me he perdido los octavos de Champions. Respeto las decisiones del club, pero esto no puede ser así, porque el jugador sufre", expresó un Neymar que vive eternamente en el punto de mira, a pesar de firmar el único gol del PSG en Dortmund.

"Si hubiera estado en mejor forma, habría hecho un mejor partido", sentenció. Dentro de tres semanas, el proyecto parisino volverá a jugarse su futuro. Otra caída en la Champions podría ser una estocada definitiva para Thomas Tuchel. Y quizá para Neymar.