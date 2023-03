El gran rendimiento de Casemiro ha sido una de las grandes noticias para el Manchester United, que desde su llegada ha aportado su experiencia en el Real Madrid y todo su potencial defensivo en un equipo necesitado de ello como el club de Old Trafford.

Gracias a las actuaciones del mediocentro brasileño, el equipo dirigido por Ten Hag ha sido capaz de eliminar al Barça de la Europa League y aún podrían pelear por ganar la Premier League.

Sin embargo, para una de las leyendas de los 'Red Devils' como Gary Neville, el fichaje de Casemiro no fue tan positivo como parece, basándose en la edad del futbolista y las ganas por conseguir logros.

"Miras a Anthony y Lisandro Martínez , son más jóvenes y tienen más hambre", explica. Creo que Ten Hag querrá a esos jugadores jóvenes y hambrientos que aún tienen ese crecimiento en lugar del artículo terminado", afirmó el extécnico del Valencia en 'The Overlap'.

Y por si fuera poco ha incidido en el precio por el que lo compraron y en el salario del jugador: "¿70 millones de dólares u 85 millones? Y 25 millones de dólares al año durante cinco años es una inversión de 80 millones . Esa es una inversión masiva".

Y terminó reafirmando sus valoraciones con un rotundo "no es una firma inteligente o astuta cuando lo miras desde un punto de vista general".

Estas críticas han generado bastante revuelo en redes sociales debido al momento de forma del mediocentro, que junto a Rashford fundamental en el equipo y tan solo tiene 31 años recién cumplidos.

Mientras tanto, la afición no duda de las virtudes del futbolista y se mostró orgullosa de su jugador, que recibió un premio en la gala' The Best'.