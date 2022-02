En la noche de este jueves, Paco Buyo debutará con el equipo de 'El Chiringuito' en la Superliga Solidaria de Medios en el Polideportivo Dehesa Boyal (San Sebastián de los Reyes).

El exportero del Real Madrid, ganador de dos trofeos Zamora, vuelve al fútbol tras más de 25 años alejado de los terrenos de juego.

"Lo afronto con responsabilidad para no fallar a los compañeros. Lo hago para divertirme, pero me da miedo fallarle a la gente que tiene ilusión por jugar este partido", señaló Buyo en 'El Chiringuito'. "No vas a fallarle a nadie porque eres una leyenda", le replicó Edu Aguirre.