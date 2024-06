El sábado arranca teñido de negro en el mundo del fútbol. Apenas pasaban unos minutos de las 10 de la mañana cuando el Millwall inglés ha publicado un comunicado en el que informaba de la muerte de Matija Sarkic.

"El Millwall FC está completamente devastado al anunciar que Matija Sarkic ha fallecido a la edad de 26 años", reza el texto.

El portero, internacional con Montenegro, ha fallecido de forma repentina este mismo sábado 15 de junio tras desplomarse en su apartamento en la localidad montenegrina de Budva.

Sarkic, canterano del Aston Villa y clave esta temporada en el Millwall, disputó hace solo dos semanas un partido amistoso ante Bélgica.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.