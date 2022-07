El presidente del Celta, Carlos Mouriño, ha acusado gravemente al jugador Denis Suárez de traicionar y llevar a cabo una campaña de desprestigio contra el equipo gallego. El máximo accionista del equipo ha asegurado que el centrocampista no va a salir gratis bajo ningún concepto.

"Lleva un año haciendo una gran campaña de desprestigio contra el club en todas sus redes sociales, en informaciones no confirmadas, en opiniones que hablan de su círculo cercano", explica Mouriño en una rueda de prensa este jueves.

La situación con el jugador hizo que el club quisiera deshacerse de él y llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes, ya que la imagen del Celta estaba siendo perjudicada. Sin embargo, el jugador no quiere irse, a pesar de tener ofertas.

Carlos Mouriño: "Le hemos pasado a Denis Suárez cuatro ofertas que mejoraban su salario, y todas fueron rechazadas porque beneficiaban al RC Celta. Está forzándonos a que le despidamos para perjudicar al club. No lo voy a consentir". — RC Celta (@RCCelta) July 28, 2022

"Ha rechazado todas las ofertas porque beneficiaban al Celta"

Mouriño habla de hasta cuatro ofertas que le han hecho llegar al jugador, una de ellas incluso de 12 millones de euros netos. Además, menciona que Denis Suárez cobra "una verdadera millonada" en el Celta.

"Rechazó esta oferta por perjudicar al Celta. Bajo ningún concepto voy a aceptar su chantaje", comenta. Además, añade: "Nos está forzando para que le despidamos y pueda irse libre a cualquier equipo".

"No va a salir libre este verano, solo saldrá cuando se le acabe el contrato o llegue una oferta que satisfaga al Celta y él la acepte", menciona Mouriño. "A un equipo de Champions le pidió una barbaridad de dinero para no cerrar la operación, sabiendo que a nosotros esa operación nos beneficiaba", explica.

No ha sido apartado del equipo

El presidente del Celta asegura que el jugador no ha sido apartado del equipo: "Desayuna y come con el equipo, entrena con sus compañeros y cuando hay que preparar el partido es cuando no participa. Él hace más del 70 por ciento al igual que sus compañeros, pero se hace la víctima. Y le ha ido bien". También ha descartado arreglar sus diferencias con el jugador porque ha traicionado al Celta y lleva un año mintiendo, reconociendo que ya no hay marcha atrás con sus situación.

"El primer partido de Liga iré a Balaídos con la cabeza alta porque creo que hemos tomado las decisiones correctas", concluye.

Denis Suárez reacciona

"Tengo el contrato que el Celta me ofreció y que he cumplido a rajatabla y con el amor que tengo desde niño por este club. Contrato, por cierto, del que yo sí respeto la confidencialidad", ha escrito el futbolista en un hilo de Twitter.

Sobre las ofertas, Suárez aclara: "El presidente dice sobre mis opciones de salida: 'Le hemos pasado cuatro ofertas buscadas por nosotros una le pagaba en tres años 12 millones de euros netos'. Os aclaro: Jamás recibí semejante oferta por parte del Celta. Les invito de nuevo a que muestren públicamente el documento de esa oferta y mi negativa... Para cerrar el tema ofertas, de las otras dos que cita el presidente: una la traje yo y no hubo acuerdo por ninguna parte y de la otra, no tengo constancia".