Mourinho vuelve a cargar contra Wenger: "Mi último título en la Premier fue hace 18 meses, no hace 18 años"

El entrenador del Manchester United, Jose Mourinho, ha asegurado que la diferencia entre Arsene Wenger, al que volverá a enfrentarse este sábado, y él es que el francés "tiene el respeto" de la prensa, al tiempo que ha recordado que él ganó su última Premier "hace 18 meses, no hace 18 años".

"En el partido de mañana nos enfrentamos los dos entrenadores con mejor récord en la Premier. Yo tengo tres títulos y el señor Wenger otros tres. Creo que el señor Wenger tiene vuestro respeto (a la prensa) y que yo no lo tengo. Mi último título en la Premier fue hace 18 meses, no hace 18 años, y creo que no se me respeta, para ser honesto", lamentó Mourinho en rueda de prensa.

"No hago comentarios sobre lo que pasó a Rooney"

Por otra parte, el técnico portugués fue interpelado por la polémica con Wayner Rooney, quien fue 'cazado' ebrio en una boda mientras estaba concentrado con la selección inglesa, y prefirió pasar página. "Durante los dos o tres últimos días Rooney ha entrenado como todos los demás, quiere jugar igual que sus compañeros y está preparado. Lo que pasó con su selección pasó con su selección, no hago comentarios", zanjó.