Mourinho: "No puedo controlar al árbitro ni al línea"

José Mourinho ha vuelto a criticar la labor arbitral tras la derrota, tercera de forma consecutiva, de su equipo esta vez ante el Watford. El técnico del United se mostró especialmente molesto con el colegiado y el juez de linea por no ver, a su juicio, una falta sobre Martial en el primer gol del Watford.

"Es obvio, no hay debate ni dudas. Igual que fue claro ante el City lo ha sido hoy. Pero no puedo controlarlo ni ser crítico con ello. A los ojos de todo el mundo ha sido falta, seas hinchas del United o del Watford. Los fallos del línea y del árbitro no están bajo mi control", explicó Mourinho.

Al margen del tema arbitral, Mourinho reconoció que no jugaron bien y que está "preocupado si no logramos los resultados que nosotros queremos".

"No puedo controlar al árbitro ni la suerte. Lo único que podemos controlar son nuestros errores individuales y colectivos. Y hemos tenido errores individuales en el segundo y en el tercer gol. Tenemos que estar mejor en ambas facetas", concluyó Mourinho.