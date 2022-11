Tras las derrotas frente a Nápoles y Lazio, la Roma de Mourinho se quedó muy tocada y, este miércoles frente al Sassuolo, la agonía se alargó con un empate a uno.

En rueda de prensa, el técnico portugués sed dejó de tapujos y acusó a uno de los 16 jugadores que había pisado el césped de "actitud poco profesional".

"La Roma jugó bien. Veníamos de dos partidos duros y tristes y hemos querido ganar. A pesar de todo, lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional", arrancó.

De hecho, Mourinho fue más allá y afirmó que le había pedido que abandonase el club: "Casi nunca voy al vestuario, pero hoy entré para decírselo a todos. He hablado con él y le he mandado irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente".

Ya en declaraciones a 'DAZN', el luso no rebajó el tono: "El equipo hizo un buen partido, pero le traicionó un futbolista que no tuvo una actitud profesional y correcta con sus compañeros. No voy a decir quién es, pero me gustó la actuación de 15 jugadores sobre los 16 que saltaron al campo".

Según el 'Corriere dello Sport', el futbolista en cuestión sería el lateral neerlandés Rick Karsdorp, por lo que queda ver si finalmente abandona el equipo en la próxima ventana de fichajes.