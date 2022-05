José Mourinho y Carlo Ancelotti están viviendo historias paralelas. Su carrera deportiva en los últimos años está llevando un camino muy similar y ambos entrenadores están siguiendo prácticamente los mismos pasos. Fue en la temporada 2016/2017 cuando los dos técnicos consiguieron sus últimos títulos importantes, y después de cinco temporadas en el limbo, han vuelto a triunfar.

Mourinho ha devuelto a la Roma a los puestos de la Serie A que dan acceso directo a la UEFA Europa League a falta de una sola jornada. Ancelotti ha conquistado la Supercopa de España y la ansiada Liga número 35, por lo que nadie se acuerda del pequeño 'tropezón' en la Copa del Rey. Pero lo más importante es que ambos entrenadores han llevado a sus equipos de nuevo a una final europea.

El conjunto italiano ya espera al Feyernoord neerlandés en la final de la primera edición de la UEFA Europa Conference League, único título europeo que le falta por ganar al técnico portugués y que se disputa el próximo día 25 de mayo. Mientras, el conjunto blanco se cruzará con el Liverpool en la final de la UEFA Champions League el 28 de mayo en el Stade de France.

Ahora, el propio Mourinho ha querido reivindicar el gran trabajo que están realizando y criticar a quienes les daban por 'muertos': "Lo sé por mí mismo y conozco bastante bien a Carletto. Cuando tienes la pasión y la calidad, depende de nosotros decir cuándo hemos terminado. Nosotros somos los que decidiremos cuándo renunciar. Pero creo que tendrás que esperar un tiempo, porque no será pronto".

A sus 59 años, por los 60 de 'Carletto', quiere demostrar que la edad es tan solo un número. "La calidad no tiene edad. Lo mismo se aplica a los jugadores. Hay jugadores que son geniales a los 20 y jugadores que son geniales a los 40. Cuando ya no tienes la pasión es cuando estás acabado. Cuando no sientes un poco de presión antes de estos juegos, significa que estás acabado", destacó.

También ha repasado su desafortunado último paso por la Premier League. El portugués no logró triunfar en el Tottenham ni el italiano en el Everton: "El problema con Carlo fue que cuando entrenas al Everton definitivamente no ganarás la Champions. Mi problema es que la gente lo veía como si aceptara trabajos para ganar, pero no se trataba de ganar. Cuando tienes un historial de éxito repetido, la gente puede decir esas cosas, no me molesta".

Por último, el exentrenador del Real Madrid aprovechó la ocasión para hacer referencia al 'nuevo fútbol'. Pep Guardiola y Jürgen Klopp son dos de los entrenadores que acaparan todas las miradas en estos momentos, pero Mourinho no cree que exista tanta diferencia con los anteriores: "No lo considero como 'la nueva generación' o 'una generación diferente'".